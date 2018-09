Weißes Pulver im blauen Müllsack: ABC-Alarm am Sonntagabend in Hemer

Hemer - Angesichts des Großeinsatzes im benachbarten Iserlohn war Einsatzeiter Andreas Schulte froh, schnell Entwarnung geben zu können: Bei der verdächtigen Substanz, die in einem Müllbeutel in Hemer gefunden wurde, handelte es sich nicht um einen Stoff, der einen umfangreichen ABC-Einsatz nötig machte.

Alarmiert worden war die Feuerwehr am späten Sonntagabend von der Polizei, die ihrerseits gegen 22 Uhr vor Ort war: In einem Hauseingang in der Märkischen Straße wurde eine blaue Mülltüte gefunden - mit einem weißen Pulver darin.

Vorangegangen waren wohl Familienstreitigkeiten, vermutlich wollte jemand einem Bewohner des Hauses einen Schrecken einjagen und deponierte den Sack vor der Tür.

Die Einsatzkräfte mussten die Sache natürlich sehr ernst nehmen, und so wurde die Lage erstmal unter schwerem Atemschutz erkundet.

Der Müllbeutel wurde inspiziert. Vor Ort war nicht festzustellen, ob es sich bei dem "weißen Pulver" beispielsweise um Drogen handelt - oder einfach nur Waschpulver.

Die Feuerwehrleute konnten nach verschiedenen Messungen immerhin sicher sagen, dass keine Gefahr von dem Beutel ausgeht. So konnte der Einsatz schnell beendet werden.