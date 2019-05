Weil er als Patient in Psychiatrie wollte: Iserlohner (28) wirft Stein auf Streifenwagen

Vorher schon Scheibe der Klinik-Aufnahme in Hemer zertrümmert

Hemer - Weil er eine Einweisung in die Psychiatrie wollte, hat ein 28-jähriger Iserlohner nach Polizeiangaben am Mittwoch erst die Scheibe der Klinik-Aufnahme in Hemer zertrümmert und dann einen Stein auf einen Streifenwagen geworfen.