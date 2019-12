Weihnachtsgrüße und Mal-Aktion für Kinder

Märkischer Kreis - Der Weihnachts-Countdown läuft! Nur noch zehn Tage, dann ist Heiligabend – und dann erscheinen in der Zeitung die traditionellen Weihnachtsglückwunsch-Seiten der Anzeigenkunden. Die möchte unsere Zeitung in diesem Jahr mit selbst gemalten Kinder-Bildern schmücken – und braucht dafür die Hilfe ihrer jüngsten Leser.

Ein bunt geschmückter Tannenbaum, ein üppiger Adventskranz, Rentier-Schlitten, Weihnachtskekse, Schneemänner, Winterwälder – der kindlichen Fantasie sind beim Malen keine Grenzen gesetzt. Oder wie wäre es mit einem kreativen Weihnachtsgruß an Mama und Papa oder Oma und Opa? Auch dafür ist auf den Zeitungsseiten Platz.

Aus allen Bildern, die bis Mittwoch, 18. Dezember, per Post beim Märkischen Zeitungsverlag, Schillerstraße 20, 58511 Lüdenscheid, Stichwort: „Weihnachtsbilder“ eingehen oder in den Geschäftsstellen in Lüdenscheid, Meinerzhagen und Plettenberg abgegeben werden, veröffentlichen wir eine Auswahl auf den Gruß-Seiten am 24. Dezember.

Bitte den Namen, das Alter und den Wohnort auf die Rückseite schreiben! Sämtliche bis Heiligabend eingereichten Kunstwerke werden darüber hinaus auf www.come-on.de in einer Bildergalerie platziert. Also ran an die Stifte.