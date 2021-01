Weihnachts-Folgen: Viele Infektionen im MK auf Familienfeiern

Trotz des seit dem 16. Dezember geltenden harten Lockdowns ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen nach den Feiertagen sprunghaft angestiegen. Viele Infektionen gehen auf Familienfeiern zurück, das zeigt eine Auswertung des Gesundheitsamts.

„Wir sehen jetzt die Auswirkungen der gelockerten Feiertagsregelungen“, erklärt Kreissprecherin Ursula Erkens die hohe Zahl der Neuinfektionen. Für drei Tage waren an Heiligabend und Weihnachten Treffen in größerer Runde erlaubt. Viele Menschen nutzten das und hatten mehr Kontakte als sonst.

Nach Angaben des Gesundheitsamts kam es dabei auch zu Ansteckungen. Ein Großteil der aktuellen Neuinfektionen lasse sich auf Familienfeiern an Weihnachten zurückführen. Punktuell habe es auch Infektionen in Unternehmen gegeben. Größere Corona-Ausbrüche - zum Beispiel in Altenheimen - habe es seit Weihnachten aber nicht mehr gegeben.

Grundlage der neuen Infektionsdaten sind die Ergebnisse der Coronatests, die seit dem vergangenen Montag durchgeführt wurden. Zwischen den Jahren waren viele Arztpraxen geschlossen, insofern bildet die aktuelle Entwicklung auch einen Nachholeffekt bei den Meldungen ab. „Wir gehen davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen auf dem jetzigen Niveau stabilisieren wird“, sagt Kreissprecherin Erkens. Einen Rückgang erwarte man zunächst nicht.