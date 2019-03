Brutale Attacke in der Waschbox: Betreiber-Sohn nach Prügeln und Tritten schwer verletzt

Täter steigt aus Auto und pinkelt in die Anlage

[Update, 13.24 Uhr]Altena - Fast unglaublich, was sich am Sonntagabend in einer Waschbox an der Rahmedestraße abspielte: Ein schwarzer SUV fährt vor, laute Musik spielt. Ein Mann steigt aus, uriniert in die Anlage. Als der Sohn des Betreibers ihn zur Rede stellt, schlägt der Pinkler brutal zu.