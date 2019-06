Warnung vor hoher UV-Strahlung

Zwischen 11 und 15 Uhr raus aus der Sonne

Märkischer Kreis. Der Deutsche Wetterdienst warnt: Im Märkischen Kreis sollten am Samstag zwischen 11 und 15 Uhr lange Aufenthalte in der Sonne vermieden werden. Die UV-Strahlung erreiche in dieser Zeit ungewohnt hohe Werte.