Wanderung „Oben an der Volme“ über zwei Routen zur Stichter Hütte

+ © Salzmann Jung und Alt – zum Gruppenbild aufgestellt – machten am gestrigen Sonntag bei der gemeinsamen Wanderung der vier Volme-Kommunen mit. © Salzmann

Volmetal - Zwei Routen – ein Ziel: Aus nördlicher und südlicher Richtung näherten sich am Sonntag zwei Wandergruppen im Rahmen der jährlichen „Oben an der Volme“-Wanderung dem SGV-Heim in Halver-Sticht als Ziel an. Die Nordroute der gemeinsamen Wanderung der Gemeinden Meinerzhagen, Kierspe, Halver und Schalksmühle, die unter dem Motto „Kulinarisches Spezial“ stand, startete am Bauernhaus Wippekühl in Schalksmühle.