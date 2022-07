Waldbrand im MK: Feuer wohl durch selbstgebauten Campingkocher ausgelöst

Nach einem Waldbrand fand die Polizei im Wald Reste eines Wildcampinglagers. © Polizei Märkischer Kreis

Die Polizei ermittelt nach einem Waldbrand im Märkischen Kreis wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das Feuer wurde wohl durch Wildcamper ausgelöst.

Iserlohn - Nach Angaben der Polizei brannte am Dienstagnachmittag am Elsebachweg in Iserlohn ein Hektar Waldfläche. Die Beamten gehen davon aus, dass das Feuer durch einen selbstgebauten Campingkocher ausgelöst wurde. Sie fanden Reste einer Kochstelle und eines Wildcampinglagers, nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte.

„Die Ermittlungen werden wegen einer fahrlässigen Brandstiftung geführt“, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Angaben zu möglichen Bewohnern des Wildcamps machen können. Hinweise können unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache Iserlohn oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass Lagerfeuer oder andere Glutstellen bei der aktuellen Trockenheit bereits durch einen einfachen Funkenflug einen großflächigen Brand auslösen können. „Alleine das Grillen oder Machen eines Feuers in der Nähe eines Waldes kann unter Umständen den Straftatbestand des Herbeiführens einer Brandgefahr erfüllen“, so die Polizei weiter.

Überall in NRW, aber auch im Märkischen Kreis kam es zuletzt vermehrt zu Waldbränden. Die Feuerwehr Plettenberg rückte binnen zwei Tagen zum dritten Waldbrandeinsatz in dieser Woche aus. Im benachbarten Hochsauerlandkreis brennen 60.000 Quadratmeter Wald. Seit über 24 Stunden ist die Feuerwehr im Einsatz.