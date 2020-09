Kommunalwahl heute im MK: Alle Entscheidungen in Kreis und Kommunen - Newsblog

Die Bürger im Märkischen Kreis haben die Wahl. Sie bestimmen, wer in den nächsten Jahren das Sagen hat. Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte, Landrat und Kreistag werden gewählt. Entwicklungen und Ergebnisse im Newsblog.

Märkischer Kreis - Die Bürger im MK haben die Wahl: Sie bestimmen mit vier Kreuzen, wer künftig in ihren Kommunen das Sagen hat. Im Märkischen Kreis werden Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte, Landrat und Kreistag gewählt. Entwicklungen, Ergebnisse und Stimmen zur Kommunalwahl in den Städten hier im Newsblog.

Kommunalwahl 2020 im Märkischen Kreis: Wer holt die Macht in den Städten und im Kreis?

+++ In allen Städten und Gemeinden im Märkischen Kreis wird gewählt. Welche Entscheidungen fallen, welche Parteien antreten und wer sich zur Wahl stellt, erfahren Sie mit einem Klick auf den jeweiligen Stadt-Namen:

+++ Landrat Thomas Gemke stellt sich nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl. Eine Kandidatin und fünf Kandidaten bewerben sich um seine Nachfolge. Es sind Angela Freimuth (FDP/aus Schalksmühle), Marco Voge (CDU/Balve), Volker Schmidt (SPD/Lüdenscheid), Walter Gertitschke (UWG/Hemer), Christian Kißler (Die Linke/Altena) und Gerhard Droßel (AfD/Hemer). In insgesamt 32 Kreistagswahlbezirken stellen sich knapp 300 Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl.

Kommunalwahl 2020: Gewinnt Andreas Hollstein (Altena) in Dortmund?

+++ Hochinteressant ist der Blick über die MK-Grenzen hinaus. Der langjährige Altenaer Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) tritt als Oberbürgermeister-Kandidat in Dortmund an. In Hagen hofft der von der Jamaika-Koalition unterstützte Amtsinhaber Erik O. Scholz auf die Wiederwahl gegen seinen SPD-Herausforderer. Auch andere NRW-Städte sind umkämpft.

Im Hochsauerlandkreis, im Kreis Olpe und im Kreis Unna deuten sich Veränderungen an.

+++ In den Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises deuten sich viele spannende Duelle an. In den beiden größten Städten - Lüdenscheid und Iserlohn - wird es in jedem Fall einen neuen Bürgermeister geben - womöglich aber erst bei der Stichwahl am 27. September. In Lüdenscheid tritt der langjährige Amtsinhaber Dieter Dzewas (SPD) nicht mehr an. In Iserlohn legte Dr. Peter Paul Ahrens (SPD) sein Amt im September 2019 im Zuge der sogenannten Abfindungsaffäre nieder.

Wahl 2020 im MK: Auszählung der Stimmen startet um 18 Uhr

+++ Direkt nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr wird mit der Auszählung der Stimmzettel begonnen. Auch die Briefwahl wird erst nach Ablauf der Frist ausgezählt. In der Regel stehen die Ergebnisse der Wahlen bereits am Wahlabend fest.

Kommunalwahl im MK: Live-Ergebnisse für Nachrodt-Wiblingwerde

Birgit Tupat wurde erst 2018 zur Bürgermeisterin von Nachrodt-Wiblingwerde gewählt. Sie ist noch bis 2025 im Amt.

Kommunalwahl im MK: Live-Ergebnisse für Meinerzhagen





Kommunalwahl im MK: Live-Ergebnisse für Kierspe





+++ Bei der Kommunalwahl 2020 in NRW können die Wähler je nach Wohnort bis zu fünf Stimmzettel bekommen. Wer wie viele Stimmzettel bekommt und worauf zu achten ist. Wegen der Coronavirus-Krise gibt es bei der Kommunalwahl in NRW einiges zu beachten.

