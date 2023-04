Was ist meine Immobilie wert?

Das Team der VR-Immo steht seinen Kunden bei der Vermietung und dem Verkauf Ihrer Immobilien zur Verfügung © Cornelius Popovici

Die wichtigste Frage, die Sie sich als Verkäufer einer Immobilien stellen, ist die des erzielbaren Preises für Ihre Immobilie. Hier geben wir Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten der Wertfindung.

Die Ermittlung des wirklichen Wertes einer Immobilie ist eine Sache für sich, bei der es kaum hilft, dass „geniale Hauskaufrechner“ oder „wahre Wertermittler“ im Internet kursieren oder Ihnen suggerieren, dass Sie damit den Verkaufspreis einer Immobilie mit wenigen Klicks ermitteln können.

Was die Online-Preisrechner können

Online-Preisrechner bieten mit Hilfe von vorgegeben Preiskomponenten und in Datenbanken gespeicherten Vergleichsimmobilien eine erste grobe Einschätzung über den möglichen Wert einer Immobilie. Dadurch haben Sie aber nicht mehr als eine erste Orientierung.

Was die Online-Preisrechner nicht können

Es gibt viele Faktoren, die eine pauschale Bewertung im Internet nicht abbildet. Dazu gehören viele kleine Stellschrauben, die eine Immobilie in der gleichen Straße wertvoller machen als eine andere. Es gibt viele Aspekte, die beachtet werden müssen. Ist der schöne Teil des Gartens nach Süden oder nach Norden ausgerichtet? Werden die Terrasse und das Wohnzimmer eventuell durch den Neubau nebenan verschattet? Liegt eine Wohnung innerhalb eines Hauses im Seitenflügel oder in der Spitzenlage des Hauses mit freier Sonneneinstrahlung und sehr hellen Räumen? All diese Fragen müssen bei der Bewertung einer Immobilie berücksichtigt werden. Deshalb ist der erste Wertansatz oft nicht der zu erzielende Preis für das Haus oder die Eigentumswohnung.

Woher kommt der Preis?

Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, stellt sich die Frage nach dem realistischen Kaufpreis. Was auf den ersten Blick einfach aussieht, ist tatsächlich eine schwierige Entscheidung. Auf der einen Seite wollen Sie kein Geld verschenken, auf der anderen Seite werden Sie keinen Käufer finden, wenn der Preis zu hoch ist.

Falls Sie schon einmal eine selbst genutzte Immobilie verkauft haben, kennen Sie das Gefühl des Besitzerstolzes, das auf die neutrale Betrachtung eines Kaufinteressenten trifft. Oft liegen die Sichtweisen der am Kauf und Verkauf beteiligten Personen ziemlich weit auseinander, aber warum ist das so?

Individualität und Preis

Wenn Sie sich bei der Preisfindung auf Ihr Gefühl verlassen, kann es leicht passieren, dass Sie mehr haben wollen, als jemand bereit ist zu zahlen. Wieso kann Ihr Gefühl Sie täuschen?

Nach all den Jahren haben Sie Ihr Zuhause schätzen gelernt und etliche Verschönerungen

vorgenommen. Die Frage ist jedoch, wie wichtig sind diese Veränderungen für einen potenziellen Käufer? Entsprechen sie dem aktuellen Zeitgeist? Kann Ihre Immobilie in Relation zu vergleichbaren Objekten mithalten?

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses hat im Laufe von vielen Jahren die Immobilie mit vielen Ein- und Ausbauten so eingerichtet, wie es seinem eigenen Geschmack entsprochen hat. Das sind für ihn wertbildende Faktoren der Immobilie, aber das sieht vielleicht nicht jeder so. Nun kommen die ersten Kaufinteressenten und fragen sich unter anderem, warum der Eigentümer alle Decken mit Holz vertäfelt hat oder auch warum bis zum letzten Winkel Einbauschränke verbaut sind. Entsprechend haben solche individuellen Ausbauten für den einen Interessenten einen großen Wert, aber für andere sind sie in der Entscheidungs- und auch Preisfindung unerheblich oder sogar hinderlich.

Preisbildung

Bei der Preisvorstellung werden Sie als Eigentümer all diese wertbildenden Faktoren mit einfließen lassen, jedoch würden Kaufinteressenten diese am liebsten ignorieren. Was passiert dann? Haben sich die Maklerkollegen bei der Exposéerstellung maßgeblich an den Vorstellungen des Eigentümers orientiert und den Kaufpreis entsprechend hoch angesetzt, so besteht durchaus die Gefahr, dass dieser deutlich über den Vorstellungen von Kaufinteressenten liegt.

Angebotspreis

Im Exposé steht deshalb der sogenannte Angebotspreis. Diese Preisvorstellung bedeutet nicht, dass das Haus oder die Wohnung tatsächlich zu diesem Preis verkauft wird.

Marktpreis

Liegen mehrere Gebote zum Kauf unterhalb des Angebotspreises vor, bildet sich daraus der tatsächliche Marktpreis. Das ist der Preis, den ein Interessent bereit wäre, für diese Immobilie zu bezahlen.

Verkehrswert

In seinem Gutachten ermittelt ein Sachverständiger den Sachwert der Immobilie. Dabei berücksichtigt er den Zustand der Immobilie, den Stand der technischen Ausrüstung und die kalkulatorische Restnutzungsdauer. Die verbleibende Restnutzungsdauer ist eine sehr wichtige Stellschraube für den zu ermittelnden Verkehrswert. Der Sachverständige kann am Ende des Gutachtens einen Zu- oder Abschlag im Rahmen der regionalen Marktanpassungsfaktoren vornehmen. Sollte Ihre Immobilie oder vergleichbare Immobilien in der gleichen Gegend stark nachgefragt sein, wird es einen Zuschlag geben, der bis zu fünf Prozent ausmachen kann. Dies könnte aber auch genau umgekehrt der Fall sein.

Beleihungswert

Schließlich wird von der finanzierenden Bank der Beleihungswert der Immobilie ermittelt. Dieser liegt normalerweise etwas unterhalb des Marktpreises und vielleicht auch unterhalb des Verkehrswertes. Bei dem Beleihungswert berücksichtigt die Bank alle Risiken und Kosten einer möglichen Verwertung einer Immobilie so, dass der Wert des Objektes langfristig als Sicherheit angesetzt werden kann. Die ermittelten Preise und Werteansätze können somit durchaus verschieden sein. Die Wahrheit liegt zum einen bei dem Preis, den ein Käufer bereit ist zu zahlen und zum anderen bei dem Wert, den die Bank als Sicherheit für das benötigte Darlehen ermittelt.

Bodenrichtwert

Der Bodenrichtwert ist hingegen eine fast neutrale Größe. Er wird einmal im Jahr von den regionalen Gutachterausschüssen festgesetzt und in den Grundstücksmarktberichten veröffentlicht. Angegeben werden die Preise pro Quadratmeter Grundstück in den jeweiligen Richtwertzonen, immer ohne Berücksichtigung der aufstehenden Gebäude. Diese Werte sind für die Ermittlung des Grundstückspreises eine wichtige Ausgangsgröße, sie können bei den Gutachterausschüssen online unter: https://www.boris.nrw.de/ kostenfrei abgefragt werden.

Liebhaberpreis vs. realistischer Preis

Wenn eine Immobilie in einer stark gefragten Gegend liegt, wird der gründlich und fachlich fundiert ermittelte Verkehrswert einer Immobilie oft im Verkaufsfall überschritten. Sich überbietende Kaufinteressenten treiben den Kaufpreis in Höhen, die zu Beginn der Vermarktung so nicht erwartet werden konnten. Ein qualifizierter Immobilienexperte kennt die Nachfrage in der Region genau. Deshalb kann er Ihnen bei der Einschätzung, ob Ihre Preisvorstellung den Marktgegebenheiten entspricht oder ob sie eher über dem aktuellen Preisniveau liegt, helfen.

Je nachdem, zu welchem Zweck Sie eine Immobilienbewertung benötigen, bieten Ihnen unsere Immobilienexperten verschiedene Arten von Wertermittlungen (von einer Marktpreiseinschätzung bis zum Vollgutachten nach §194 BauGB) an.

Jackson Kuschel ist bei der VR Immo Ihr Sachverständiger für Immobilienbewertung © Cornelius Popovici

