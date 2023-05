Scheidung: Trautes Heim, Glück allein? Teil I von II

Das Team der VR-Immo steht seinen Kunden bei der Vermietung und dem Verkauf Ihrer Immobilien zur Verfügung © Cornelius Popovici

Verliebt, verlobt, geschieden – dieser eher zynische Ausdruck trifft in der Realität leider allzu oft zu. Jede dritte Ehe in Deutschland landet irgendwann vor dem Scheidungsgericht. Die Gründe dafür sind so unterschiedlich wie die Gründe, warum Sie sich damals in Ihren Partner verliebt haben.

Als ob das emotionale Drama nicht genug wäre, geht es meist nicht nur um die Scheidung und, wenn Kinder in der Ehe sind, um deren Sorgerecht, sondern auch um die Aufteilung des während der Ehe erwirtschafteten Vermögens. Doch wie wird das Eigentum bei einer Scheidung verteilt?

Da in der Regel keiner der Ehepartner „Trennungsprofi“ ist, gibt es meist viele Unsicherheitsfaktoren. Welche Möglichkeiten bestehen grundsätzlich? Was ist speziell zu beachten? Welche Schritte sollten wann unternommen werden?

In welchem Güterstand Sie mit Ihrem Ehepartner gelebt haben, ist für die Aufteilung des Vermögens im Scheidungsfall und damit auch für den Umgang mit vorhandenem Immobilienbesitz ganz entscheidend. Lesen Sie hier, welche 3 Möglichkeiten es gibt.

Die Zugewinngemeinschaft.

Haben Sie mit Ihrem Ehepartner keinen notariellen Ehever­trag geschlossen, so gilt der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft nach § 1363 ff. BGB. Statistisch trifft dies in Deutschland auf die Mehrzahl aller Ehen zu. Tatsächlich bedeutet es, dass die Vermögen der Eheleute rechtlich gesehen getrennt bleiben und keiner automatisch für die Schulden des anderen haftet. Es sei denn, man nimmt gemeinschaftlich Kredite auf – oder man bürgt für Verbindlichkeiten des anderen.

Bei Scheidung der Ehe wird das Anfangs- und Endver­mögen beider Ehegatten getrennt ermittelt. Der Ehegatte mit dem höheren Zugewinn während der Ehe muss die Differenz an den Partner abführen. Hat ein Ehegatte eine Immobilie bereits mit in die Ehe gebracht, so gehört diese grundsätzlich nicht zum Zuge­winn. Ein eventueller Wertzuwachs der Immobilie während der Ehezeit allerdings schon. Ein Haus, das vor Eheschluss 500.000 Euro, und nach Ehescheidung 800.000 Euro wert ist, hat somit einen Wertzuwachs von 300.000 Euro, von dm die Hälfte des Zugewinns, also 150.000 Euro, an den anderen Partner ausgezahlt werden mus.

WICHTIG:

Was einer der beiden Ehegatten während der Ehe geschenkt bekommt oder erbt, fällt nicht in den Zugewinn, sondern wird dem Anfangsvermögen des Ehegatten zugerechnet.

Die Gütertrennung.

Haben Sie die Zugewinngemeinschaft vertraglich ausge­schlossen, leben sie mit Ihrem Ehepartner in Gütertrennung. Ihre Vermögen bleiben, wie bei Unverheirateten, völlig getrennt – und keiner muss dem Anderen Rechenschaft darüber ablegen, was er mit seinem Vermögen macht. Dies kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn einer der Partner sich selbstständig macht.

Einzige Ausnahme: Der Hausrat, die Wohnung oder das gemeinsame Auto bleiben von der Gütertrennung unberührt, es handelt sich um das sogenannte eheliche Gebrauchsvermögen. Es wird nach einer Scheidung zwischen beiden Ehepartnern möglichst einvernehmlich aufgeteilt. Dies ist nicht nur verständlich, sondern auch fair.

WICHTIG:

Ist nur ein Partner einer gemeinsam finanzierten Immobilie im Grundbuch eingetragen, erhält der andere im Scheidungsfall keinen Ausgleich. Hier sollte in einem Ehevertrag unbedingt festgelegt werden, zu welchem Teil die Immobilie dem zugesprochen wird, der nicht im Grundbuch steht.

Die Gütergemeinschaft.

Haben Sie in einem Ehevertrag die Gütergemeinschaft vereinbart, dann gehört Ihnen durch die Eheschließung fast alles gemeinsam. Zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung – jeweils zu gleichen Teilen. Sofern Sie Dinge von dieser Regelung ausnehmen wollen, müssen diese im Ehe-vertrag als „Vorbehaltsgut“ ausgewiesen werden. Dies kann der Oldtimer, den Sie mit in die Ehe bringen genau so sein, wie der Familienschmuck, den kein anderer besitzen soll.

Das Gesetz sieht als Teilungsmaßstab bei einer Scheidung eine „gerechte und zweckmäßige“ Verteilung der Haushaltsgegenstände unter den Ehepartner vor. Der Hausrat sollte nach Möglichkeit so geteilt werden, dass jeder nach der Trennung so gut es geht mit den geteilten Gegenständen wirtschaften kann.

In der Trennungssituation, die ohnehin voller Emotionen steckt, keine leichte Auf­gabe. Wir als Immobilienexperten stehen Ihnen gern als objektiver Partner zur Seite und begleiten Sie von der ersten Überlegung bis zum Verkauf, der Vermietung oder dem Umbau Ihrer Immobilie. Und zwar so, dass am Ende beide Seiten mit der Situation leben können. Denn bei allen Vermögens­werten halten wir diesen Aspekt für besonders wichtig.

Im zweiten Teil berichten wir über den Umgang mit der Scheidungsimmobilie. Eine Immobilie - 6 Möglichkeiten.

