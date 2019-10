Vorsicht Wild! Drei Unfälle hintereinander - Risiko steigt am Wochenende

Drei Wildunfälle hat es in Altena innerhalb kurzer Zeit gegeben.

Altena - Rehe, Wildschweine und Co. sind auf den Straßen unterwegs. Drei Wildunfälle gab es in Altena kurz hintereinander. Und am Wochenende steigt die Gefahr noch.

In der Dämmerung ist die Gefahr besonders groß: Zweimal krachte es am frühen Morgen, einmal am Abend.

Zunächst sprang ein Reh vor den Wagen eines 19-Jährigen aus Altena, als dieser am Mittwochmorgen um 6 Uhr auf dem Hemecker Weg unterwegs war. Der Schaden: 500 Euro.

Deutlich mehr Schaden richtete ein Wildunfall am Donnerstagmorgen an, wie die Polizei mitteilt. Wieder sprang ein Reh plötzlich auf die Fahrbahn, diesmal an der Ihmerter Straße - genau vor das Auto einer 28-Jährigen aus Schwerte. Es entstanden 2600 Euro Sachschaden.

Schließlich gab es eine dritte unschöne Begegnung zwischen Reh und Auto am frühen Donnerstagabend. Wieder war es ein Reh, das um 17.55 Uhr auf die Nettenscheider Straße sprang und dort mit dem Wagen eines 68-Jährigen aus Altena kollidierte. Schadenshöhe: 500 Euro.

Gefahr von Wildunfällen steigt

Und die Gefahr von Wildunfällen steigt: Denn in der Nacht zum Sonntag wird die Zeit umgestellt. "Diese Umstellung kann das Wild ja nicht erkennen, es passieren immer wieder Wildunfälle", warnt Maria Watermann, Vorsitzende der Märkischen Kreisjägerschaft.

Die Schalenwild (Reh, Hirsche und Wildschwein) seien in dieser Zeit häufig während des Berufsverkehrs unterwegs. „Deshalb bitten Jagdverbände und Jäger um erhöhte Vorsicht. Da die Uhr zurückgestellt wird, sind Pendler wieder in der Dämmerung unterwegs und das Wild gleichzeitig vermehrt auf Nahrungssuche. Das Risiko eines Zusammenstoßes ist in der Zeit zwischen 6 und 8 Uhr besonders hoch."

Tempo runter an Wald und Feld

"Der Deutscher Jagdverband bittet die Autofahrer, in dieser Zeit besonders umsichtig zu fahren und gerade an Wald- und Feldrändern die Geschwindigkeit zu verringern“, erklärt Watermann.

Wildtiere orientierten sich an ihrer inneren Uhr, deshalb sollte gelten: „Augen auf und Fuß vom Gas!“ Wenn ein Wildtier die Straße quere, sei besondere Vorsicht geboten, denn im Regelfall kommen weitere Tiere hinterher.

Grundregeln, wenn Wild am Straßenrand zu sehen ist:

-Lenkrad festhalten!

-Geradeaus lenken!

-Abbremsen!

- Keine Ausweichmanöver, die enden meist am nächsten Baum.

„Sollte dennoch ein Unfall geschehen, melden Sie diesen unverzüglich bei der Polizei, und, wenn bekannt, beim entsprechenden Jagdpächter, damit dieser verletzte Wildtiere notfalls erlösen kann oder mit einer Nachsuche erkranktes Wild erlegen kann“, sagt Watermann. Zudem sollte man sich eine Bescheinigung für die Teilkaskoversicherung ausstellen lassen.