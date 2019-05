Gleich könnte es krachen - Gewitterwarnung für Teile des MK

Kreisgebiet - Der Deutsche Wetterdienst warnt: Ab Mittag könnte ein Gewitter über den Kreis ziehen.

Von Westen ziehen Gewitter auf, die auch kräftige Schauer mit in den Märkischen Kreis ziehen könnten. Örtlich könnte es Blitzschlag geben. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Internet-Seite.

Vor allem der Nordkreis im Bereich Iserlohn und Hemer sind demnach betroffen.

So wird das Wetter bei uns

Auch die weiteren Aussichten sind nicht die besten: An Christi Himmelfahrt (Donnerstag) müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf maues Ausflugswetter einstellen. Es sei zunächst bewölkt, im Verlauf des Tages werde es voraussichtlich Schauer geben, sagte Sabine Krüger vom DWD am Dienstag.

Lediglich im Osten des Landes könnte es trocken bleiben. Die Temperaturen lägen um die 20 Grad. Am Abend vor dem Feiertag bleibt es freundlich und trocken.