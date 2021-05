Vorbildliches Verhalten bestraft: Frau aus MK schamlos ausgenutzt

Am Altpapiercontainer

+ © picture alliance/dpa Eine Frau warf Altpapier in den Container. © picture alliance/dpa

Eine Frau verhielt sich vorbildlich, brachte ihr Altpapier zum Altpapiercontainer und warf es dort ein. Unbekannte nutzten das schamlos aus.

Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Vorfall bereits am Montag gegen 14 Uhr in Lüdenscheid. Im Bereich Richardstraße warf eine Frau aus Lüdenscheid Altpapier in die dort aufgestellten Papiercontainer ein. Sie stellte hierzu ihren mitgeführten Trolley ab und nahm die Zeitungen heraus, um diese einzuwerfen. Die anschließenden Sekunden nutzten Unbekannte schamlos aus.

Als sich die 83-jährige Frau zum Trolley umdrehte, hatten unbekannte Diebe ihr „Wägelchen“ mit Geldbörse, Schlüssel und weiteren persönlichen Gegenständen gestohlen. Eine Nachschau im unmittelbaren Umfeld führte nicht zum Erfolg. Sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Trolleys und/oder den frechen Dieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 entgegen.