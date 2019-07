Linienbus sorgt für Ölspur-Chaos auf der B229: Straße stundenlang gesperrt

Herscheider Straße in Plettenberg nach Frontalkollision wieder frei

+ © Peter von der Beck © Peter von der Beck

[Update 22.26 Uhr] Märkischer Kreis - Zwei Vollsperrungen haben am Montagabend Staus im Lennetal verursacht: In Plettenberg ereignete sich auf der Herscheider Straße ein Unfall, dort ist die Straße wieder frei. Schlimmer war es in den Serpentinen zwischen Werdohl und Neuenrade (B 229): Hier hatte ein Linienbus Getriebeöl verloren. Bei Redaktionsschluss dauerten die Reinigungsarbeiten dort immer noch an.