A46 nach Unfall in Höhe Oestrich in Richtung Hagen wieder frei

Fünf Fahrzeuge beteiligt, eine Person verletzt

+ © Feuerwehr Iserlohn © Feuerwehr Iserlohn

[Update 13.26 Uhr] Iserlohn - Wegen eines Unfalls war die A46 von Hemer in Richtung Hagen am Mittwochmorgen kurzzeitig zwischen den Anschlussstellen Iserlohn-Zentrum und Iserlohn-Oestrich komplett gesperrt. Inzwischen ist die Unfallstelle geräumt, der Verkehr fließt wieder. Nach aktuellen Informationen waren fünf Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde nach Feuerwehr-Angaben verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.