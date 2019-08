Vollsperrung! Auf der A1 geht ab heute nichts - Umleitung über A45 - Staugefahr!

Zwischen Kreuz Wuppertal-Nord und Hagen-West in beide Fahrtrichtungen

+ © picture alliance/dpa © picture alliance/dpa

Brückenabriss, Arbeiten an zwei weiteren Brückenbauwerken, im Tunnel und auf der Fahrbahn, dazu vier gesperrte Parkplätze: Auf der A1 geht von Freitagabend an wegen einer Vollsperrung zwischen dem Kreuz Wuppertal-Nord und Hagen in beide Richtungen nichts mehr. Damit aber nicht genug: Auch zwischen Wermelskirchen und Remscheid wird es sehr eng. Straßen.NRW empfiehlt, weiträumig auszuweichen.