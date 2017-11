Volksbank MK plant Fusion mit Siegen

Märkischer Kreis - Die Volksbank Märkischer Kreis und die Volksbank Siegen wollen fusionieren. Die Aufsichtsräte beider Geldinstitute haben nach den Sondierungsgesprächen die Vorstände jeweils einstimmig beauftragt, eine Fusion vorzubereiten. Bei einer Zustimmung soll die Fusion im Sommer nächsten Jahren rückwirkend zum 1. Januar 2018 erfolgen.

Im Falle eines erfolgreichen Zusammenschlusses entstünde mit mehr als 72 000 Mitgliedern, rund 160 000 Kunden, 39 Filialen und knapp 3,5 Milliarden Bilanzsumme die größte Genossenschaftsbank in der Region. Sie soll den Namen Volksbank in Südwestfalen eG tragen. Vor Ort sollen die bekannten regionalen Marken Volksbank im Märkischen Kreis, Volksbank Marienheide und Volksbank Siegerland erhalten bleiben. Die neue Volksbank soll auch künftig in Lüdenscheid und Siegen durch die Vorstände Karl-Michael Dommes und Roland Krebs von der bisherigen Volksbank im Märkischen Kreis sowie Norbert Kaufmann und Jens Brinkmann von der bisherigen Volksbank Siegerland repräsentiert werden. „Hinsichtlich der Personalpolitik der gemeinsamen Bank besteht große Einigkeit, dass fusionsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden,“ erklärte Dommes. „Größe ist kein Selbstzweck, aber mit einer Fusion würden wir eine zukunftsfähige Institutsgröße erreichen, die neue Gestaltungsmöglichkeiten bei Leistungen für unsere Mitglieder und Kunden sowie neue Impulse für die Region Südwestfalen ermöglicht.“