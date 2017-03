500 Babys sind zu wenig: St. Vincenz in Menden schließt Geburtshilfe

Menden - Das St. Vincenz-Krankenhaus in Menden schließt die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Nach zuletzt nur noch 500 Geburten im Jahr und rückläufigen Patientenzahlen auf der Gynäkologie haben die Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis (KKiMK) als Träger des Hauses am Mittwoch ihre Entscheidung verkündet.

Zum 30. März ist demnach Schluss. Von der Schließung sind KKiMK-Geschäftsführer Thomas Wülle zufolge 70 Mitarbeiter betroffen. Zwei Drittel könnten in an deren Bereichen im Haus eingesetzt werden. 24 Mitarbeiter, darunter die gynäkologischen Ärzte und Hebammen, dürften wohl die Kündigung erhalten. Für sie sei "eine Übernahme aufgrund der hohen Spezialisierung leider nicht möglich", wird Wülle in einer Pressemitteilung zitiert. "Wir haben die Betroffenen als erstes informiert und unsere Unterstützung bei einer Weitervermittlung an andere Kliniken zugesagt. Der Verlust fällt uns allen sehr schwer.“

Werdende Mütter mit Geburtstermin unmittelbar nach der beabsichtigen Schließung sollen umgehend informiert und an andere Kliniken empfohlen werden. Absprachen mit anderen Kliniken seien bereits getroffen, sagte der Ärztliche Direktor der Katholischen Kliniken, Dr. Markus Berghoff.

Eltern entscheiden sich für Kliniken mit Spezialisierungen

Auf einer Pressekonferenz bedauerten die Vertreter der KKiMK die Entscheidung. Grund der Entwicklung, zu denen man sich aufgrund der gesundheitspolitischen Vorgaben gezwungen sah, sei unter anderem die fehlende Anbindung der Geburtenstation an eine Neonatologie (spezielle Neugeborenenmedizin) und eine Pädiatrie (Kinderheilkunde). "Werdende Eltern entscheiden sich zunehmend für Kliniken mit diesen Spezialisierungen", sagte Klaus Christophery, KKiMK-Verwaltungsvorsitzender. Diese Abteilungen würden aber von den Krankenkassen nicht finanziert.

„Das kommt nicht von ungefähr“, so Christophery weiter. „Laut Landeskrankenhausplan NRW haben wir in Iserlohn und Menden 40 Betten in der Gynäkologie und Geburtshilfe zu viel. Nach dem 2013 in Kraft getretenen Krankenhausplan sollen in Nordrhein-Westfalen insgesamt sogar 10.000 somatische Betten abgebaut werden. Der Bettenabbau ist also politisch gewollt.“

800 Geburten jährlich wären nötig

Um die Kosten der Abteilung mit tragen zu können, reichten 500 Geburten im Jahr nicht aus, nötig wären über 800 Entbindungen jährlich. Das sei in einer Stadt dieser Größenordnung unrealistisch, rechnete Dr. Markus Berghoff vor.

Neben dem bereits etablierten neurologischen Bereich werde im Sommer im St.-Vincenz-Krankenhaus die Abteilung Innere Medizin um das Fachthema Geriatrie erweitert. „Aufgrund des demografischen Wandels werden unsere Patienten immer älter und auch die Zahl der Schlaganfälle nimmt zu“, erklärt Dr. Markus Berghoff die Beweggründe zu dieser Entscheidung. „Mit den neuen Spezialisierungen stellen wir unser Haus zukunftssicher auf.“