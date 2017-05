Vier Verletzte bei Massenschlägerei in Menden

Menden - Aus einem Pärchenstreit wurde am Morgen des 1. Mai eine Massenschlägerei, an der rund 20 Personen beteiligt waren. Die ganze Geschichte:

Der Streit eines Pärchens artete am 1. Mai in eine Massenschlägerei aus. Ein 51-jähriger Mann und seine 31-jährige Begleiterin waren gegen 2.20 Uhr auf der Bahnhofstraße in Höhe der Stadtschänke "Nico" unterwegs.

Zwischen den beiden kam es zu einem Streit, in deren Verlauf der 51-Jährige seine Freundin geschubst und an den Haaren gezogen haben soll.

Zeugen wollten Streit schlichten - doch das ging nach hinten los

Mehrere Personen wurden auf den Streit aufmerksam und versuchten den mutmaßlichen Schläger zu beruhigen. Hieraus entwickelte sich eine Massenschlägerei, an der nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei rund 20 Personen beteiligt waren.

Den ersten eingetroffenen Polizeibeamten zeigte sich eine unübersichtliche Lage. "Die Ordnungshüter hatten Mühe die aufeinander einschlagenden und sich beleidigenden und bedrohenden Personengruppen voneinander zu trennen", heißt es von der Polizei.

Gruppen unterstützten verschiedene Lager

Nach bisherigen Ermittlungen waren drei Gruppen an der Schlägerei beteiligt. Zwei der Gruppen hatten sich mit der 31-Jährigen solidarisiert und versucht ihr zu helfen. Die dritte Gruppe um den 51-Jährigen setzte sich gemeinsam gegen die "Helfer" zur Wehr.

Als einige Beteiligte dem Streit in einem Taxi zu entkommen versuchten, schlug der 51-Jährige mit der Faust einen 50 cm langen Riss in die Windschutzscheibe des Fahrzeugs.

Begleiter nicht zu bändigen

Als Polizeibeamte die 31-Jährige zum Sachverhalt befragten, kam plötzlich ihr Begleiter hinzu und schlug ihr unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend versuchte er - wieder im Beisein von Polizeibeamten - weitere Personen aus der "Helfer-Gruppe" anzugreifen.

Mit mehreren Beamten gelang es den Mann zu Boden zu bringen, zu fesseln und in Gewahrsam zu nehmen. Er verbrachte den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle.

Ermittlungen zu zahlreichen Vergehen laufen

Im Rahmen der Schlägerei wurden mindestens vier Personen verletzt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung dauern an.