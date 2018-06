Vier Tage nach spektakulärem Crash: Polizei blitzt Raser an gleicher Stelle

Auf Hans-Böckler-Straße in Iserlohn fast doppelt so schnell wie erlaubt

Wie auf diesem Symbolbild aus Berlin: In Iserlohn wurde ein BMW 44 km/h zu schnell gemessen.

Iserlohn - Was muss eigentlich passieren, damit Raser zur Besinnung kommen? Diese Frage drängt sich aktuell beim Blick nach Iserlohn auf. Denn nur vier Tage nach dem spektakulären Unfall auf der Hans-Böckler-Straße in der Innenstadt mit drei Verletzten, dessen Ursache in überhöhter Geschwindigkeit oder gar einem illegalen Rennen auf der vierspurigen Straße gelegen hatte, hat die Polizei exakt dort am Montagabend erneut einen Temposünder auf frischer Tat erwischt.