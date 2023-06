Vier Tage nach dem Lkw-Verbot in Lüdenscheid: Wiegeaktion für Wohnmobile

Von: Jan Schmitz

Teilen

Das Lkw-Verbot in Lüdenscheid kommt. Ausnahmen gelten für den Güterverkehr in der Region, doch Wohnmobile werden nicht dazu gezählt. Aufs Gewicht kommt es wohl an.

Die Stadt Lüdenscheid hat am Mittwoch noch einmal klargestellt, dass das Lkw-Verbot in Lüdenscheid grundsätzlich für alle Kraftfahrzeuge inklusive möglicher Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen gilt, ausgenommen davon sind lediglich Pkw und Omnibusse. Die Ergänzung um das Schild Durchgangsverkehr bezieht sich auf den Güterverkehr, bei dem Be- und Entladeort durch die Frachtpapiere dokumentiert sind. Daraus ergeben sich auch die Ausnahmen, die nicht dem Durchgangsverkehr zugeordnet werden (75-Kilometer-Radius), immer aber dem Güterverkehr.

Wohnmobile mit mehr als 3,5 Tonnen fallen nicht unter diese Bestimmungen, sie dürften die Bedarfsumleitung und die B54 in Brügge nicht passieren. Camper sollten also wissen, wie schwer ihr Gefährt ist, nicht nur im Zusammenhang mit dem Lkw-Verbot in Lüdenscheid, das am 10. Juni 2023 in Kraft tritt.

Schwere Wohnmobile sind wohl vom Lkw-Verbot in Lüdenscheid betroffen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Polizei im Märkischen Kreis bietet dafür in Zusammenarbeit mit dem ADAC Westfalen und der Verkehrswacht Iserlohn eine Wiegeaktion für Wohnwagen und Campingmobile an. Das machen die Partner regelmäßig vor den Sommerferien, damit Wohnmobilbesitzer ihr Gefährt nicht unwissentlich überladen.

In diesem Jahr findet die Wiegeaktion von Polizei MK, am Mittwoch, 14. Juni, von 14.30 bis 18 Uhr in Hemer (Sonnenblumenallee 18) statt. Die Polizei schreibt: „Mit dem Start in den Urlaub geraten nicht nur Kofferpacker an Grenzen, sondern auch Caravan-Fans. Das Volumen von Wohnwagen oder Campingmobilen gibt oft mehr her als der Fahrzeugbrief an Gewicht zulässt. Doch eine zu hohe Beladung hat massive Auswirkungen auf das Fahrverhalten und damit die Sicherheit. Gewissenhafte Camper wiegen ihre Gefährte deshalb vor dem Start in die Ferien.“

Wohnwagen- oder Campingmobilfahrer können dort ihre Gefährte kostenlos auf die Waage des ADAC Westfalen stellen.