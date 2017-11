Vorfahrt missachtet: 23-Jährige und drei Kinder aus Iserlohn verletzt 

Dortmund/Iserlohn - Bei einem Verkehrsunfall in Dortmund wurden am Samstagabend fünf Personen verletzt, vier von ihnen stammen aus Iserlohn.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war am Samstag eine 23-Jährige aus Iserlohn mit ihrem Mercedes gegen 18.25 Uhr auf der Straße Am Rombergpark in Richtung Osten unterwegs.

In Höhe der Ruhrallee wollte sie links abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Dacia einer 49-jährigen Dortmunderin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei dem Unfall verletzte sich die 49-jährige Dortmunderin schwer, die 23-jährige Iserlohnerin verletzte sich leicht. Zwei Kinder (beide 10) und eine 15-jährige Jugendliche, die ebenfalls aus Iserlohn stammen und im Auto der 23-Jährigen saßen, erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro.