Videos: Schneeweißer Wintereinbruch im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis - Der Winter ist da! Am Montagabend legte sich eine erste Schneedecke über weite Teile des Märkischen Kreises.

Der Wintereinbruch im Märkischen Kreis wurde eindrucksvoll auf Videos der Wetterjäger Südwestfalen dokumentiert. So habe es am Abend bereits dichten Schneefall in Nachrodt-Wiblingwerde und im Bereich der Nordhelle gegeben. Allgemein ist das Volmetal eine der ersten Anlaufstellen von Väterchen Frost gewesen.

So hat es auch in Kierspe bereits nennenswerten Schneefall gegeben. Die Polizei des Märkischen Kreises ist indes noch entspannt: "Bislang hat es einen einzigen Winterunfall am heutigen Abend gegeben", sagte eine Sprecherin der Polizei-Leitstelle in Iserlohn. Dieser habe sich in Halver ereignet, sei aber glimpflich ausgegangen.

Video: So sieht es am Montagabend an der Nordhelle aus

Video: Schneefall in Nachrodt-Wiblingwerde