Verwüstungen in Iserlohner Kita: Wo ist das Schwein?

Schock am Morgen

Iserlohn – Terrassentür aus dem Rahmen gedrückt, Waschbecken aus der Halterung gerissen, Spuren von Blut an der Tür. Der Polizei Iserlohn bot sich am Montagmorgen in der Kita am Dördelweg ein Bild der Verwüstung. Sie ist nun auf der Suche nach Sus Scrofa.