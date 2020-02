Freizeitbroschüre: Die Region neu entdecken

Kierspe - Die Region neu entdecken – dazu fordern die fünf Oben-an-der-Volme-Kommunen auf. Und damit das auch gelingt, gibt es hilfreiche Werkzeuge. Ein Neues wurde nun in Form einer Freizeitbroschüre vorgestellt.

Es geht voran mit der Vernetzung der Freizeitaktivitäten im Volmetal. Vor gut einem Jahr wurde die Freizeit-Karte vorgestellt, die einen Überblick über die Freizeit-Möglichkeiten in der Region gibt. Damals noch ohne Herscheid.

Da die Gemeinde aber mittlerweile zur Oben-an-der-Volme-Region gehört, wurde die Karte im Januar dieses Jahres überarbeitet und um die Attraktionen Herscheids ergänzt. Gleiches gilt auch für die Freizeit-Informationstafeln, von denen bereits acht in den bisher zur Region zählenden Kommunen stehen, in Herscheid werden die Tafeln im Frühjahr montiert.

Bei der Freizeitbroschüre, die nun vorgestellt wurde, war das nicht notwendig, da Herscheid bereits während des Produktionszeitraums dazugehörte.

In der neuen Freizeitbroschüre sind nun alle (meist) kostenpflichtigen Freizeit-Attraktionen der Region aufgelistet, wie der Freizeit- und Naherholungsbeauftragte Ralf Thebrath bei der Vorstellung erklärt.

Froh und stolz ist er, dass auch alle Teilnehmer, bei denen es kostenpflichtige Angebote gibt, einen Gutschein spendiert haben, der Bestandteil des Heftes ist. Da ist auch der Grund zu suchen, warum das Heft, das in den Bürgerbüros und Touristeninformationen der beteiligten Kommunen ausliegt, gegen eine Schutzgebühr in Höhe von zwei Euro ausgegeben wird.

Thebrath: „Wer aber nur einen der mehr als 20 Gutscheine einlöst, hat die Gebühr auf jeden Fall schon wieder reingeholt.“ Zeit haben die Käufer des Heftchens dazu auf jeden Fall genug, denn die Gutscheine sind in diesem und im kommenden Jahr gültig.

Unter anderem gibt es Rabatte auf den Eintritt, manchmal auch eine Sachleistung oder einen anderen Mehrwert. „Die Broschüre ergänzt auch unser digitales Angebot, in dem sich beispielsweise die Freizeitkarte als Online-, Download- oder interaktives Angebot findet“, sagt Regionalmanagerin Friederike Schriever.

Und der Halveraner Bürgermeister Brosch lobt: „Wir haben so viele gute Dinge in der Region, uns fehlte aber die Vernetzung. Da sind wir jetzt einen großen Schritt weiter.“

Und damit das auch an niemandem vorbeigeht, gibt es Plakate, mit denen die fünf Kommunen die neue Broschüre auch bewerben können.

Ralf Thebrath verspricht, dass man noch lange nicht am Ende sei mit dem Zusammenführen der Freizeitmöglichkeiten zwischen Herscheid und Schalksmühle. So findet – gewissermaßen als dritter Schritt – am 8. August dieses Jahres ein Aktionstag statt, an dem die Angebote in allen fünf Kommunen sichtbar werden sollen.

So bieten etliche der Freizeit-Einrichtungen dann einen Tag der offenen Tür oder andere Angebote. Die Alpaka-Farm Inti in Kierspe, auf dem auch die neue Freizeitbroschüre vorgestellt wurde, bietet einen Hoftag an, der es den Besuchern erlaubt, die Tiere außerhalb eines gebuchten Events „kennenzulernen“.

Inti war übrigens deshalb für die Präsentation ausgesucht worden, weil sich die Betreiber als erste Teilnehmer für die neue Broschüre meldeten. Doch auch die anderen Anbieter bleiben dem Käufer des Heftes nicht unbekannt. Denn von jedem Einzelnen findet sich eine Vorstellung in Form eines Interviews im Heft.

Damit auch Menschen, die nicht in der Region wohnen, erkennen, wo sie sich befinden, wird es dann später auch noch Portalschilder geben, die beim Einfahren darauf hinweisen. Das ist dann der vierte und bislang letzte geplante Schritt der Vernetzung.

Die Freizeit-Attraktionen in der Region

Die neue Freizeitbroschüre ist in vier Kapitel geteilt, in denen dann die einzelnen Anbieter aufgeführt sind.

Von Alpaka bis Waschbär – tierisch um die ganze Welt:

Alpaka-Farm Inti in Kierspe

Kuhkuscheln in Meinerzhagen

Ponyhof Isenburg in Kierspe

Wildgehege Mesekendahl in Schalksmühle

Alpakahof Blomberg in Meinerzhagen

Spiel und Spaß für die ganze Familie:

Schwimmbad Herpine in Halver

Indoor-Minigolfanlage in Halver

Volme-Freizeitpark in Kierspe

Volme-Park in Schalksmühle

Hallenbad in Kierspe

Schwimmhalle Löh in Schalksmühle

Stern-Golf in Halver

Warmwasserfreibad in Herscheid

beheiztes Freibad in Meinerzhagen

Minigolf in Meinerzhagen

beheiztes Freibad in Valbert

Aktiv zwischen Wald und Wiesen:

Fahrrad-Draisinenbahn in Halver-Oberbrügge

Kletterwald in Halver

Badestellen an der Listertalsperre in Meinerzhagen

Fußballgolfanlage in Kierspe

Lehrpfad an der Fürwiggetalsperre in Meinerzhagen

Naturlehrpfad in Halver

Trimm-Dich-Pfad in Halver

Bienenlehrpfad in Halver

Bikepark (Pumptrack) in Meinerzhagen

Skateranlage in Meinerzhagen

Ebbekamm-Loipe in Herscheid

Wanderweg „Sauerland Höhenflug“ mit seinem Portal in Meinerzhagen

Glörtalsperre in Schalksmühle

Golfplatz- und -club in Kierspe

Kurse mit einem Personaltrainer in Halver

Kultur zum Entdecken: