78-Jährige Vermisste wieder da - Seniorin legte bemerkenswerte Strecke zurück

Die 78-jährige Vermisste ist wieder da. Die Seniorin hatte das Bethanienkrankenhaus in Iserlohn am Morgen verlassen.

Update, 15.40 Uhr: Die 78-jährige Seniorin, die am Sonntagmorgen aus einem Krankenhaus in Iserlohn verschwunden war, ist gesund wieder gefunden worden. Offenbar war sie zu Fuß von Iserlohn zu ihrer Wohnung in Nachrodt gegangen. Die Polizei konnte die Suche am Sonntagnachmittag einstellen.

Iserlohn - Die Polizei in Iserlohn suchte seit 9.30 Uhr am Sonntag die 78-Jährige. Die Seniorin war im Bethanienkrankenhaus untergebracht und hat dieses am Morgen mit unbekanntem Ziel verlassen.

Sie ist ca. 1,60 groß, hat hellgraue lange ganz dünne Haare zum Zopf gebunden. Sie trägt einen kurzen rostbraunen Wollmantel, eine hell-lila Stoffhose und führt zwei Taschen mit (eine Lederaktentasche sowie eine schwarze Tasche zum Umhängen).

Die 78-Jährige ist dement und laut Polizei zeitlich und örtlich nicht orientiert.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

