Vermisste Schülerin (13) aus Rheine wieder aufgetaucht

Polizei spekuliert auf Aufenthalt in Plettenberg / Fotos im Artikel

Zum wiederholten Mal wurde eine 13-Jährige aus Rheine vermisst. Das Mädchen verließ bereits am vergangenen Donnerstag morgens ihr Elternhaus in Richtung Schule, dort kam sie jedoch nie an. Die Polizei Steinfurt spekuliert jetzt darauf, dass die Schülerin im Märkischen Kreis aufhalten könnte. Alle Infos und zwei Fotos im Artikel!