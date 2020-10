Suche nach vermisstem Jungen im MK erfolgreich

Die Polizei im Märkischen Kreis suchte am Montagabend einen vermissten Jungen und bat die Bevölkerung um Hilfe. Die Suche endete schneller als gedacht.

Iserlohn - Die Polizei in Iserlohn hatte seit dem frühen Montagabend einen 16-jährigen Jungen gesucht. Laut Mitteilung der Polizei hatte er am Montagmorgen eigenständig die Schule in Hemer mit unbekanntem Ziel verlassen. Er war den ganzen Tag im Iserlohner Stadtgebiet unterwegs.

Der Junge war zuletzt in der Zeit zwischen 18.30 und 19 Uhr im Bereich der Iserlohner Innenstadt, bei Kaufland, gesehen worden.

Als die Polizei gerade den angeforderten Mantrailer-Hund einsetzen wollte, sah eine Streifenwagen-Besatzung den Jungen gegen 21.30 Uhr durch einen glücklichen Zufall an der Baarstraße.

Die Polizei hat erst kürzlich nach einer vermissten Frau aus Iserlohn gesucht. Sie wurde im Wald gefunden.

Rubriklistenbild: © dpa