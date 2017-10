Iserlohner ist dement und orientierungslos: Polizei fahndet mit Foto

Iserlohn - Seit Sonntag, 18 Uhr, wird ein 62-jähriger Iserlohner vermisst. Der Mann ist dement und orientierungslos - dennoch ist er gut zu Fuß.

Seit Sonntagabend, etwa gegen 18 Uhr, wird ein 62-jähriger Iserlohner vermisst. Kurz vor seinem Verschwinden wurde er zuletzt an der Hennener Straße in Iserlohn gesehen. Der 62-Jährige ist zwar dement und orientierungslos, jedoch gut zu Fuß.

Zuletzt trug er eine schwarze Jacke über rotem Pullover, schwarze Jeans sowie schwarze "Nike"-Schuhe und eine blaue "Nike"-Kappe. Er ist etwa 1,64 Meter groß, von schmaler Statur, hat blaue Augen und ist Brillenträger.

+ Dieser Mann wird gesucht. © Polizei

Im Verlauf des Abends und der Nacht wurden behördenübergreifend umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Dabei kamen neben einem Polizeihubschrauber auch so genannte Mantrailer-Hunde zum Einsatz. Die Spur verlor sich im Bereich der Evangelischen Kirche an der Unnaer Straße in Holzwickede.

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter dem Notruf 110 entgegen.