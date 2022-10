15-Jährige aus Menden vermisst: Mädchen wieder zurück zu Hause

Von: Vanessa Moesch

Die Suche nach einem 15-jährigen Mädchen aus Menden hat ein gutes Ende gefunden. Sie wurde wohlbehalten gefunden.

Menden - Die Polizei hat nach einer vermissten 15-Jährigen aus Menden gesucht. Sie hatte das Haus, in dem sie wohnt, am Freitag (21. Oktober) gegen 8 Uhr verlassen. Am Dienstag (25. Oktober) wurde sie von Polizisten wohlbehalten in Breckerfeld angetroffen.

