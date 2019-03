"Vermeiden Sie den Aufenthalt im Freien!": Wetterdienst warnt vor Orkanböen

Warnungen für das gesamte Sauerland

+ © dpa © dpa

Märkischer Kreis - Nachdem das Wetter sich am Samstag bereits nicht von seiner besten Seite gezeigt hat, kommt es am Sonntag noch etwas schlimmer: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Nachmittag und Abend im gesamten MK vor schweren Sturm- und in Teilen sogar vor Orkanböen. Was Sie beachten sollten.