Exklusive Verlosung auf Come-on: Treffen Sie Darts-Legende Phil Taylor persönlich!

Lüdenscheid - Die Darts-Legenden Phil Taylor und Raymond van Barneveld kommen nach Lüdenscheid. Die Schützenhalle ist seit Wochen ausverkauft. Doch jetzt gibt es noch eine Chance: Wir verlosen 5 mal 2 Karten für das "Sauerland Darts Masters" und dazu noch ein Treffen mit Taylor! So machen Sie mit.

Lüdenscheid wird 750 Jahre alt. Der wohl prominenteste "Jubiläumsgast" ist Phil „The Power“ Taylor. Der 16-fache Darts-Weltmeister aus England kommt am 4. Mai in die Schützenhalle Loh und wird dort gegen seinen alten niederländischen Rivalen Raymond van Barneveld und gegen einen Lokalmatadoren antreten.

Der Run auf die Karten war groß; die Veranstaltung ist längst ausverkauft. Doch nun gibt es noch eine Chance für alle, die nicht zum Zuge kamen. Der Märkische Zeitungsverlag verlost fünfmal zwei Tickets.

Und damit noch nicht genug: Alle zehn Gewinner werden die Gelegenheit zu einem exklusiven, etwa 15-minütigen, „Meet & Greet“ mit Phil Taylor und Raymond van Barneveld hinter der Bühne bekommen.

+ Raymond van Barneveld © dpa

So nehmen Sie an der Verlosung teil:

Teilnahme über die Gewinnhotline: Wählen Sie die Nummer 0137822701142 (50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz. Abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich) und hinterlassen Sie das Stichwort DARTS, Name, Adresse, Telefonnummer auf dem Band entsprechend der Anweisungen der automatischen Bandansage.

Teilnahme via SMS: Schreiben Sie eine SMS an 5 20 20 (50 Cent/SMS) mit folgenden Angaben: MZV WIN DARTS, Stichwort DARTS, Name, Adresse.

Die Verlosungsaktion geht von Mittwoch, 25. April, 3 Uhr nachts bis Donnerstag, 26. April, um 14 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Die Karten werden ihnen zugeschickt.

Wichtig: Da der Zutritt zur Veranstaltung erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr gestattet ist, ist die Teilnahme an der Verlosung ebenfalls erst ab 18 Jahren möglich.

Das passiert in der Schützenhalle:

Phil „The Power“ Taylor aus Großbritannien und sein niederländischer Gegner Raymond van Barnefeld werden vor Beginn des Spektakels eine Autogrammstunde geben, und zwar ab 14 Uhr in der Sparkasse am Sauerfeld in Lüdenscheid.

Dabei darf auch fotografiert werden. Auch in der Schützenhalle darf am Abend fotografiert werden, was das Zeug hält. Wer aber aus nächster Nähe ein Selfie von sich zusammen mit den berühmten Pfeilewerfern schießen möchte, wird dafür tief in die Tasche greifen müssen. Denn für ein Selfie nehmen die Stars jeweils 20 Euro.

Neben den beiden Stars bieten die Ausrichter weitere in der Darts-Szene populäre Figuren auf. Erwartet werden der mehrfache deutsche Meister Tomas „Shorty“ Seyler und der holländische Ex-Profi Roland Scholten.

Musikalisch wird der Schlagersänger Rick Arena die Stimmung anheizen.