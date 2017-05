Verletzter Fuchs in Tierarztpraxis aufgepeppelt

Plettenberg - Dank einer Autofahrerin konnte am Freitag auf der Bundesstraße zwischen Siesel und Eiringhausen ein verletzter Fuchs gerettet werden. Die Polizei brachte den Vierbeiner zum Tierarzt, der ein Schädel-Hirn-Trauma bei dem Tier feststellte.

Am Freitag um 10.14 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei ein verletzter Fuchs auf der B 236 im Bereich zwischen Eiringhausen und dem Ortsteil Plettenberg-Siesel gemeldet.

Eine aufmerksame Autofahrerin hatte den augenscheinlich verletzten Fuchs auf der Fahrbahn bemerkt. Die Autofahrerin sicherte die Fahrbahn ab und verblieb bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der kleine Fuchs keine offensichtlichen Verletzungen hatte, sich jedoch nur so gerade auf den Beinen halten konnte. Das Jungtier machte einen hilflosen und benommenen Eindruck.

Die eingesetzten Beamten zögerten nicht und riefen direkt eine in Plettenberg ansässige Tierarztpraxis an. Tierärztin Dr. Knauff-Zöllner sicherte zu, den Fuchs untersuchen zu wollen. Der verletzte Fuchs wehrte sich nicht davor, in den Streifenwagen getragen und im Fußraum (und anschließend in einem offenen Karton) in die Tierarztpraxis gebracht zu werden.

Das Jungtier wurde von der hilfsbereiten Tierärztin und einigen interessierten Praxis-Mitarbeiterinnen empfangen. Die Tierärztin gab an, dass der Fuchs augenscheinlich von einem Fahrzeug angefahren worden sei, worauf ein Bluter guss am Kopf hinwies. Der Fuchs habe ein Schädelhirntrauma und einen Schock erlitten.

Die Tierärztin sicherte zu, sich weiter um den Fuchs zu kümmern und ihn zeitnah nach Genesung wieder auszusetzen, damit er zurück zu seinem Bau und seiner Familie findet. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte erhielt ebenfalls Kenntnis von der Polizei.