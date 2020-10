Schwerer Verkehrsunfall: Helm rettet 10-Jährigem das Leben

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

+ © Patrick Seeger/dpa Ein 10-jähriger Junge kollidierte mit dem Honda einer 35-jährigen Autofahrerin und wurde durch die Wucht des Aufpralls „aufgeladen“ (Symbolfoto). © Patrick Seeger/dpa

Ein zehnjähriger Junge kollidierte mit seinem Fahrrad am Sonntagnachmittag in Iserlohn-Letmathe mit dem Honda einer 35-jährigen Autofahrerin. Mit schweren Verletzungen musste der Junge per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, nur dank des Tragens seines Fahrradhelms wurde Schlimmeres verhindert.