Großbaustelle auf Bundesstraße steht ungeplant still - Das steckt dahinter

B7 in Menden

Menden - Auf der Großbaustelle der viel befahrenen B7 sieht es am Donnerstag so aus, als würde nicht gearbeitet. Straßen.NRW erklärt, warum das so ist - und was der Lkw-Unfall von Dienstag damit zu tun hat.