Verheerendes Feuer in Hemer: Junge warnt alle Bewohner - Einsturzgefahr

Zwei Familien verlieren alles / Ausbruch offenbar in der Küche

Hemer - Bei einem verheerenden Brand in Hemer-Sundwig wurde am Samstagvormittag ein Wohnhaus zerstört. Zwei Familien mit Kindern verloren ihr Heim, ihr gesamtes Hab und Gut. Ausgelöst wurde der Brand offenbar in der Küche durch einen defekten Toaster.