Polizei fahndet mit Phantombild: Vergewaltigte dieser Mann eine 23-Jährige?

Iserlohn - Vor etwa einer Woche soll eine 23-jährige Frau in Iserlohn vergewaltigt worden sein. Der noch unbekannte Täter soll das Opfer mit in eine Wohnung an der Limburger Straße genommen haben. Nun fahndet die Polizei mit einem Phantombild.