Unwetter im MK: Sperrungen nach dem Hochwasser - Altena weiterhin nicht erreichbar

News-Ticker

Zerstörung, Vermisste und Tote, Flüsse über den Ufern: Ein Jahrhundert-Unwetter brachte NRW und vor allem den Märkischen Kreis Hochwasser und heftige Überschwemmungen. News im Ticker.

Märkischer Kreis - Langsam zeichnen sich die Folgen des Unwetters im Märkischen Kreis ab. Die Überschwemmungen sind massiv, besonders Altena wurde durch den Starkregen getroffen. Das Schadensausmaß ist noch lange nicht abzusehen. Alle neuen Entwicklungen finden Sie hier in unserem Ticker:

Unwetter im MK: Folgen, Situation in Altena und aktuelle Nachrichten im Ticker:

Update vom 16. Juli, 10.53 Uhr: Die Polizei des MK meldet Unglaubliches aus Altena: Diebe stahlen polizeiliches Absperrmaterial, nachdem die Polizei die Lüdenscheider Straße im Bereich der Pott-Jost-Brücke sperrte. Diebe nahmen die Hütchen und Leuchten mit, die die Fahrbahn nicht passierbar machten und hoben so die Straßensperrung auf.

Update vom 16. Juli, 9.50 Uhr: Eine große Welle der Hilfsbereitschaft rollt durch Altena. Bürger bieten vom Hochwasser betroffenen Altenaern Wohnungen und Wohnmobile an, auch die Baugesellschaft bietet Wohnraum an. Die Menschen und Retter kämpfen Seite an Seite, um den Folgen des verheerenden Hochwassers Herr zu werden.

Unwetter im MK: Altena ist nicht erreichbar - massive Straßensperrungen im Märkischen Kreis

Update vom 16. Juli, 9.26 Uhr: Altena ist weiterhin nicht oder nur sehr schwer erreichbar. Die Zufahrtswege sind zur Stunde weiter freizuhalten, um Behinderungen der Rettungskräfte bei den Räumungsarbeiten zu vermeiden. Dies gilt auch für private Hilfskräfte.

Jedoch warnt die Polizei, dass immer wieder Absperrungen beiseite geräumt werden und Autofahrer trotzdem über die gesperrten Straßen fahren. Achten Sie darauf, dass die Situation weiterhin gefährlich ist.

Die Polizei hat mehrere Straßensperrungen bekannt gegeben (Stand 5 Uhr). Folgende Straßen sind in den verschiedenen Gemeinden und Städten betroffen:

Altena: Hagener Straße Nettestraße von Hemer/Altena-Evingsen bis Höhe Apollo-Kino

Nettestraße von Altena bis Hemer/Altena-Evingsen Rahmedestraße 157 B 236

Knerling Lenneuferstraße Kleffstraße B236 zwischen Altena und Werdohl

Rahmedestraße (Altroggenrahmede) Mühlenbachstraße Lüdenscheider Straße, zwischen

Fritz-Berg und Pott-Jost-Brücke

Hagener Straße Nettestraße von Hemer/Altena-Evingsen bis Höhe Apollo-Kino Nettestraße von Altena bis Hemer/Altena-Evingsen Rahmedestraße 157 B 236 Knerling Lenneuferstraße Kleffstraße B236 zwischen Altena und Werdohl Rahmedestraße (Altroggenrahmede) Mühlenbachstraße Lüdenscheider Straße, zwischen Fritz-Berg und Pott-Jost-Brücke Iserlohn : Lohsiepen/Höhenstraße

: Lohsiepen/Höhenstraße Nachrodt: Altenaer Straße, zwischen Nachrodt und Letmathe

zwischen Nachrodt und Einsal

Altenaer Straße, zwischen Nachrodt und Letmathe zwischen Nachrodt und Einsal Werdohl/Neuenrade: Höllmecke zwischen B236 und Ortseingang Neuenrade Derwentsider Straße zwischen

Parkplatz LIDL und Bahnhofstraße

Höllmecke zwischen B236 und Ortseingang Neuenrade Derwentsider Straße zwischen Parkplatz LIDL und Bahnhofstraße Lüdenscheid: Platehofstraße, zwischen Leifringhauser Straße und Werdohler Landstraße

Versestraße

Platehofstraße, zwischen Leifringhauser Straße und Werdohler Landstraße Versestraße Plettenberg: Kahley zwischen Eiringhausen und Ohle Reichstraße zwischen Eiringhausen und In

der Blemke

Kahley zwischen Eiringhausen und Ohle Reichstraße zwischen Eiringhausen und In der Blemke Herscheid: Schwarze Ahe zwischen Herscheid und Werdohl/Eveking Verse 13, zwischen Herscheid

und Lüdenscheid

Hochwasser in Altena und Nachrodt: Die Bilder am Donnerstag Hochwasser in Altena und Nachrodt: Die Bilder am Donnerstag

Das Unwetter hat den Märkischen Kreis schwer erwischt. Das Wetter hat sich glücklicherweise gebessert. Am Donnerstagabend gab es Nachrichten der Feuerwehr, die Hoffnung machten.

Rubriklistenbild: © Robert Szkudlarek