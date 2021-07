Unwetter im MK: Mehrere wichtige Verbindungsstraßen dicht

Starkregen und Hochwasser

+ © Sigi Müller Komplett überflutet: Die B236 ist in Nachrodt dicht. © Sigi Müller

Das Unwetter hat den MK voll erwischt, es regnet weiter heftig. Mehrere Straßen sind überschwemmt und gesperrt. Besonders Altena ist betroffen. Die aktuelle Lage.

Märkischer Kreis - Vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und Bahngleise, Sturzbäche: Das Unwetter hat den MK voll im Griff. Und es regnet weiter. Die Feuerwehren, Polizei und weitere Rettungskräfte sind seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Kreis Märkischer Kreis Hauptstadt Lüdenscheid Einwohner 408.662 (2020)

Feuerwehren im Dauereinsatz: Sandsäcke werden zur Leitstelle transportiert

[Update, 10.40 Uhr] Anfrage zur überörtlichen Hilfe an die Feuerwehr Plettenberg: Der Gerätewagen Logistik der Feuer- und Rettungswache befinde sich laut eigener Mitteilung auf dem Weg zum neuen Brandschutz- und Rettungsdienstzentrum des Märkischen Kreises in Rosmart. Die Plettenberger Wehr transportiert nach eigenen Aussagen zehn Paletten gefüllter Sandsäcke und 2000 leere Sandsäcke zur Kreisleitstelle.

Unwetter im MK: B236 durchs Lennetal gesperrt - besonders Altena ist betroffen

Besonders trifft es die Stadt Altena. Altena ist praktisch von der Außenwelt abgeschnitten: Die B 236 ist ab Einsal gesperrt, in Altena ebenso Richtung Werdohl, auch die Lüdenscheider Straße ist zwischen Pott-Jost-Brücke und Kleinbahntunnel nicht befahrbar. In Nachrodt ist im Bereich Helbecke der Bahndamm unterspült. „Es kommt zu massiven Staus“, warnt die Polizei im MK und appelliert: „Meiden Sie den Bereich großräumig!“ Neben Feuerwehr ist dort mittlerweile auch das THW im Einsatz.

Neben Abellio hat auch die MVG ihren Betrieb eingestellt. Für die Feuerwehr wurde Stadtalarm ausgelöst. Das Ordnungsamt teilt mit, dass am Donnerstag (15. Juli) kein Wochenmarkt stattfindet.

Einzige gute Nachricht: Es gibt noch kein Lennehochwasser. Das ganze Lennetal ist betroffen: Die Derwentsider Straße in Werdohl war nur kurz gesperrt, ist aktuell aber wieder befahrbar. Der Höllmecker Weg zwischen Werdohl und Neuenrade ist voll gesperrt, Geröll liegt auf der Fahrbahn. Die Bundesstraße zwischen Werdohl und Altena ist gesperrt, die Werdohler Feuerwehr ist in Dresel im Einsatz. Die Plettenberger Straße ist nur einseitig befahrbar, dort ist die Kreiselbaustelle. Die Feuerwehr ist dort aktuell im Einsatz.

Unwetter im MK: Die Bilder aus der Region

Und nicht nur Straßen sind überschwemmt. In Altena (Mühlenrahmede) und Nachrodt (Kreinberger Weg) lagen Bäume auf der Straße und mussten durch die Feuerwehr beseitigt werden. So auch aktuell auch auf der L619 in Plettenberg-Leinschede.

Hart getroffen hat das Unwetter auch Nachrodt-Wiblingwerde: Nicht nur die B236, sondern weitere Straßen sind überflutet, auch die Bahngleise am Bahnübergang Helbecker Weg sind unter Wasser. Zudem liefen zahlreiche Keller voll, der Weg von Wiblingwerde nach Nachrodt ist dicht.

Die Folgen des Dauerregens und Unwetters sind auch in Plettenberg zu sehen. Nahezu alle Löschgruppen der Feuerwehr waren in Plettenberg im Einsatz, um vollgelaufene Keller auszupumpen, überlaufene Bäche einzudämmen und Einlässe freizulegen.

+ Die B236 wurde zwischen Plettenberg-Pasel und Plettenberg-Siesel durch Wasserzuläufe aus dem Berg teilweise überspült. © Dickopf

Die B54 ist zwischen Hagen und Schalksmühle gesperrt. Für Autofahrer gibt es dort derzeit kein Durchkommen.

Nicht nur der MK ist massiv betroffen: In vielen Regionen Nordrhein-Westfalens sind die Folgen des Unwetters und Dauerregens zu spüren.