Hannover Messe: MK-Unternehmen präsentieren sich selbstbewusst

Märkischer Kreis - Auffällige Gelassenheit herrschte zum Auftakt der Hannover-Messe bei den Unternehmen aus Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis. Der Wirtschaftsmotor läuft und die mittelständischen Firmen aus dem Märkischen Kreis wissen um ihre Stärken. Präsenz zu zeigen und Kontakte zu pflegen auf der Hannover Messe als der weltgrößten Industriemesse ist wichtig und macht Spaß, wenn die Stimmung gut ist.

Mehr als 20 Unternehmen aus Lüdenscheid, Neuenrade, Schalksmühle, Werdohl, Meinerzhagen, Kierspe, Halver und Plettenberg sowie das Netzwerk Maschinenbau mit Sitz in Altena sind in Hannover dabei und stellen einmal mehr selbstbewusst ihre Neuheiten vor.

Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz als Schwerpunkt der Hannover-Messe 2018, die in diesem Jahr unter dem Leitthema „Integrated Industry – Connect & Collaborate“ steht, ist auf dem weitläufigen Messegelände allgegenwärtig – mal mehr, mal weniger offensichtlich auch als Thema für die heimischen Firmen. Dabei geht es nicht nur um die Automatisierungsexperten von IBG oder Dahl, sondern auch um die Messtechnik, ohne die Roboter viele Aufgaben nicht erfüllen könnten. Aber letztlich brauchen Maschinen und Werkzeuge immer noch die Einzelteile, aus denen sie bestehen, von Schrauben und Federn über die Pumpe bis zur Heizpatrone, alles miteinander verbunden, zum Teil digital vernetzt. Das sind Bereiche, in denen ebenfalls märkische Firmen mit ihrem Know How punkten.

Hannovermesse 2018 Zur Fotostrecke

Für viele geht es in erster Linie nicht darum, neue Kunden zu gewinnen. Das internationale Umfeld der Hannover-Messe ist für die meisten ein gutes Umfeld, um Kontakte zu pflegen. Kunden aus der ganzen Welt sind dort an einem Ort versammelt.

Auch die Hannover-Messe verändert ihr Gesicht, um sich an veränderte Rahmenbedingungen der Wirtschaft anzupassen. Erstmals fand als eine von insgesamt fünf Leitmessen die IAMD – Integrated Automation, Motion & Drives (Leitmesse für integrierte Automation, Industrial IT, Antriebs- und Fluidtechnik) statt. Dieser Zusammenschluss der jährlichen Leitmesse Industrial Automation und der bislang im zweijährlichen Rhythmus stattfindenden Motion, Drive & Automation hat auch bei einzelnen heimischen Unternehmen für Veränderungen gesorgt, wie neue Standorte oder einen neuen Messeturnus.