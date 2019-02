Unromantischer Start in den Valentinstag: Streithahn landet im Gewahrsam

Heftiger Beziehungsstreit und Gewalt gegen Polizisten

Iserlohn - Auch der bevorstehende Valentinstag hielt eine Pärchen am Mittwochabend ganz und gar nicht davon ab, sich heftig zu streiten. So heftig, dass die Polizei einschreiten und den Mann in eine Gewahrsamszelle stecken musste. Dort bliebt dieser dann auch - ganz unromantisch - bis zum Morgen.