Nach 30 Jahren: Ungeklärter Doppelmord aus Menden bei "Aktenzeichen XY"

Marion Hesse und Sohn Tim verbrennen am 27. Januar 1989 im Auto

Menden/Hagen - Am 27. Januar jährt sich der ungeklärte Mendener Doppelmord an Marion Hesse und ihrem Sohn Tim (2) aus dem Jahr 1989 zum 30. Mal - für die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Mordkommission bei der Polizei Hagen Anlass genug, den Fall noch einmal an die Öffentlichkeit zu bringen: über das Fernsehformat "Aktenzeichen XY ungelöst" im ZDF am Mittwoch, 6. Februar.