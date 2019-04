Unfallort gesucht: Senior fährt rückwärts gegen unbekannten Gegenstand

Arnsberg - Ein Senior aus Menden hat der Polizei einen Verkehrsunfall gemeldet. Nun suchen die Beamten den Ort, an dem sich der Unfall ereignet hat. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Der 76-Jährige gab an, am 26. März gegen einen Poller gefahren zu sein. Den genauen Unfallort kannte der Senior allerdings nicht. Am Unfalltag war er in Neheim und Hüsten unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war im Bereich einer Einfahrt rückwärts gegen ein Hindernis gefahren. An seinem Auto entdeckten die Beamten eine fremde blaue Farbe. Laut Polizei besteht die Möglichkeit, dass der Rentner gar nicht gegen einen Poller, sondern gegen einen anderen unbekannten Gegenstand gefahren ist.

Nun stellt die Behörde folgende Frage: Wer kann Angaben zum Unfallort geben? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200 entgegen. -eB