Unfall auf A1: Trümmerteile beschädigen Auto eines Mendeners

Am Mittwochabend kurz vor dem Autobahnkreuz Münster-Nord

Münster/Menden - Zur falschen Zeit am falschen Ort: Das Auto eines Mannes aus Menden (57) ist am Mittwochabend auf der Autobahn 1 kurz vor dem Autobahnkreuz Münster-Nord durch umherfliegende Trümmerteile nach einem Alleinunfall in der Gegenrichtung beschädigt worden. Der Unfallfahrer aus Senden im Kreis Coesfeld (45) wurde schwer verletzt.