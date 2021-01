Zweiter Schneepflug-Unfall im MK: Räumfahrzeug rutscht Böschung herab

Starker Schneefall

+ © Daniel Schröder Ein Räumfahrzeug ist am frühen Sonntagmorgen in Iserlohn bei starkem Schneefall auf glatter Straße von der Straße abgekommen. (Symbolbild) © Daniel Schröder

Etwa eineinhalb Stunden, nachdem am frühen Sonntagmorgen ein Schneeräumfahrzeug in Altena verunglückte, kam es in Iserlohn-Griesenbrauck zu einem ähnlichen Unfall.