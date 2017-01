Unfall auf der A46 in Richtung Hagen: Massive Staus in Iserlohn

[Update 9.08 Uhr] Iserlohn - Massive Störungen am Freitagmorgen im Berufsverkehr in Iserlohn! Wegen eines Unfalls in Höhe der Anschlussstelle Iserlohn-Oestrich war die A46 von Hemer in Richtung Hagen über längere Zeit voll gesperrt, inzwischen ist die Autobahn wieder frei. Weil sich Autofahrer Ausweichrouten gen Hagen suchten, gab es enorme Staus.

Auf der A46 selbst bildete sich ein bis zu fünf Kilometer langer Rückstau zurück bis nach Hemer, wo das Autobahnstück in Richtung Sauerlandlinie A45 bis Hagen beginnt.

Wegen der Bergungsarbeiten war ab kurz nach 8 Uhr noch ein Fahrstreifen gesperrt.

Laut einer Meldung bei Facebook gab es am Morgen nach 8 Uhr auch noch einen Unfall in der Gegenrichtung von Hagen nach Hemer: Bei Hohenlimburg soll ein Auto in die Mittelleitplanke geprallt sein.

Wir berichten weiter.