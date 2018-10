6-Jähriger reißt sich von seiner Mutter los und wird vom Auto erfasst

Kollision trotz Vollbremsung

Iserlohn - Ein 6-jähriger Junge musste am Donnerstagabend mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Essen gebracht werden, nachdem er sich an einer Bushaltestelle auf der Baarstraße von der Hand seiner Mutter los riss und auf die Straße rannte. Ein Auto erfasste den Jungen trotz eingeleiteter Vollbremsung.