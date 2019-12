Unfall auf A46: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab - Wagen schleudert gegen Leitplanke

Bei einem Verkehrsunfall auf der A46 ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 31-Jähriger verletzt worden. Ein Düsseldorfer verlor die Kontrolle über seinen Wagen - und knallte in eine Mittelschutzplanke.

Oestrich/Letmathe - Nach ersten Erkentnissen der Polizei war der 35-jährige Düsseldorfer mit seinem Wagen auf der A46 in Richtung Hagen unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Oestrich und Lethmathe kam er demnach von der Fahrbahn ab und knallte mit dem Wagen in eine Mittelschutzplanke.

Dann schleuderte der Wagen zurück über beide Fahrstreifen und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Warum der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist bislang unklar.

Unfall auf A46: Beifahrer verletzt

Sein 31-jähriger Beifahrer ist bei dem Unfall verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 12.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn vollständig gesperrt.

