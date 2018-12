Unfall in Menden, Pkw-Brand in Hemer: Polizei und Feuerwehr gefordert

Wieder ein Verletzter auf der L 680 zwischen Platte Heide und Ostsümmern

[Update] Menden/Hemer - Ein Auffahrunfall auf der L 680 (Bräukerweg) zwischen den Mendener Ortsteilen Platte Heide und Ostsümmern behindert am Dienstagmorgen den Berufsverkehr in Richtung Iserlohn. Außerdem werden Polizei und Feuerwehr parallel durch einen Autobrand in der Innenstadt von Hemer in Atem gehalten.